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Общество

1 апреля, 15:47

Ушел из жизни депутат заксобрания Челябинской области Павел Избрехт

Камила Абдурахманова
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Депутат законодательного собрания Челябинской области Павел Избрехт внезапно скончался, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Губернатор и правительство Челябинской области с глубокой скорбью извещают о скоропостижном уходе из жизни генерального директора АО «Челябинский цинковый завод», депутата законодательного собрания Челябинской области Павла Александровича Избрехта», — говорится в телеграм-канале правительства Челябинской области.

По предварительным данным следствия, трагический инцидент произошел на территории стрелкового клуба в селе Долгодеревенское. Смерть наступила в результате случайного выстрела при перезарядке оружия. В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального управления Следственного комитета, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится комплекс процессуальных действий и экспертиз.

Источник: Правительство Челябинской области
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