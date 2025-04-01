Ушел из жизни депутат заксобрания Челябинской области Павел Избрехт

Депутат законодательного собрания Челябинской области Павел Избрехт внезапно скончался, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Губернатор и правительство Челябинской области с глубокой скорбью извещают о скоропостижном уходе из жизни генерального директора АО «Челябинский цинковый завод», депутата законодательного собрания Челябинской области Павла Александровича Избрехта», — говорится в телеграм-канале правительства Челябинской области.

По предварительным данным следствия, трагический инцидент произошел на территории стрелкового клуба в селе Долгодеревенское. Смерть наступила в результате случайного выстрела при перезарядке оружия. В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального управления Следственного комитета, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится комплекс процессуальных действий и экспертиз.