Ушел из жизни Зураб Церетели

Скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни.

Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

«Да, это случилось сегодня в половине второго ночи», — приводит слова Шагулашвили «Интерфакс».

Скульптуры Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других странах.

Церетели занимал пост главы Российской академии художеств с 1997 года. Скульптор признавался народным художником СССР, народным художником РФ и был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».