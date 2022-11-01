В Австралии на скачках подрались болельщицы в вечерних платьях

В Австралии во время скачек подрались болельщицы, сообщает Yahoo.

Инцидент произошел во время соревнований в Брисбене. Женщина в зеленом платье напала на девушку в красном, ударила ее коленом, а затем рукой.

Один из мужчин, находившихся рядом, попытался разнять драку, однако в схватку уже успели ввязаться другие девушки. В результате женщина в синем платье прижала одну из девушек в красном платье к забору и начала избивать ее, а женщину в белом платье уронила на землю и стала избивать другая болельщица.

В полиции района Куинсленд сообщили, что ознакомились с видео инцидента, однако отметили, что не получали заявлений о драке и не будут расследовать произошедшее.