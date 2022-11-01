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Сегодня, 11:40

В Австралии на скачках подрались болельщицы в вечерних платьях

Иван Торопцев
Корреспондент
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В Австралии во время скачек подрались болельщицы, сообщает Yahoo.

Инцидент произошел во время соревнований в Брисбене. Женщина в зеленом платье напала на девушку в красном, ударила ее коленом, а затем рукой.

Один из мужчин, находившихся рядом, попытался разнять драку, однако в схватку уже успели ввязаться другие девушки. В результате женщина в синем платье прижала одну из девушек в красном платье к забору и начала избивать ее, а женщину в белом платье уронила на землю и стала избивать другая болельщица.

В полиции района Куинсленд сообщили, что ознакомились с видео инцидента, однако отметили, что не получали заявлений о драке и не будут расследовать произошедшее.

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