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Сегодня, 14:50

В Берлине перед финалом Евро-2024 российский болельщик обматерил актера Смольянинова*

Артур Смольянинов и Евгений Савин.
Фото Скриншот видео
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В Берлине перед финальным матчем чемпионата Европы-2024 между Испанией и Англией российский болельщик встретил покинувшего Россию актера Артура Смольянинова* и обматерил его.

«Слышишь, это ты артист, который все визжит против России-то? Овца ты тупорылая, сиди здесь, бомжуй. Фуфлыжник», — приводит Lenta слова россиянина.

Речь болельщика также сопровождалась нецензурной бранью. Смольянинов в ответ попытался наброситься на обидчика, но актера сдержали его спутники, один из них — блогер и бывший футболист Евгений Савин (КраСава), которого в марте Тверской суд Москвы заочно арестовал по делу о дискредитации российской армии.

Финал чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии прошел 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Испанцы одержали победу со счетом 2:1 и выиграли турнир в четвертый раз в истории.

* Признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.

Источник: Lenta.ru
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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