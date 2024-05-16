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Сегодня, 11:54

В бойца MMA Юсупова выстрелили несколько раз в Махачкале

Давид Хачатрян
Боец Залимхан Юсупов.
Залимхан Юсупов.
Фото Соцсети
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Боец поп-MMA Залимхан Юсупов (19-16) получил три огнестрельных ранения в ногу, руку и бедро во время конфликта с компанией молодых людей, которые, по данным издания Mash, подошли к нетрезвому бойцу на улице и начали предъявлять за «употребление наркотиков, позор спорта и республики».

Юсупова госпитализировали, ему провели операцию. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Полиция разыскивает нападавших.

Залимхан Юсупов. Бойца поп-ММА расстреляли за нетрезвый образ жизни. Позже злоумышленники пришли с повинной

Юсупов идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Сергею Бобрышеву (18-3) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 2 апреля на MMA Series 78 в Мсокве.

Источник: ttps://t.me/mash/54270
ММА
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