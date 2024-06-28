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Сегодня, 18:40

В Дагестане после терактов проводят обыски в школе единоборств имени Нурмагомедова

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Силовики по делу о терактах в Дагестане проводят оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

«Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. Обыски проходят по делу о терактах в республике. Информации о задержаниях пока нет», — передает ТАСС слова представителя правоохранительных органов республики.

Ранее сообщалось, что один из ликвидированных террористов занимался борьбой в школе заслуженного тренера России. Позже эту информацию подтвердил известный боец Хабиб Нурмагомедов.

В воскресенье, 23 июня, в Дагестане в результате вооруженного нападения боевиков погиб 21 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов.

Источник: ТАСС
Абдулманап Нурмагомедов
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