В Дагестане после терактов проводят обыски в школе единоборств имени Нурмагомедова

Силовики по делу о терактах в Дагестане проводят оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

«Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. Обыски проходят по делу о терактах в республике. Информации о задержаниях пока нет», — передает ТАСС слова представителя правоохранительных органов республики.

Ранее сообщалось, что один из ликвидированных террористов занимался борьбой в школе заслуженного тренера России. Позже эту информацию подтвердил известный боец Хабиб Нурмагомедов.

В воскресенье, 23 июня, в Дагестане в результате вооруженного нападения боевиков погиб 21 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов.