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Сегодня, 15:07

В фонде Исинбаевой объяснили неработающий сайт техническим сбоем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Елена Исинбаева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Представитель благотворительного фонда Елены Исинбаевой в Волгограде рассказала, что переадресация посетителей сайта на страницу букмекерской конторы связан с техническими неполадками.

«Технический сбой, значит. У нас все работает», — приводит заявление представителя фонда РИА «Новости».

В организации также отметили, что сайте указаны действительный контакты организации.

12 июля 2023 года появилась информация, что Исинбаева переехала жить на Канарские острова. Позднее 41-летняя спортсменка выложила у себя в соцсетях пост, в котором написала: «Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю».

17 июля Исинбаева заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете. 5 сентября в МОК объявили, что двукратная олимпийская чемпионка сохранила место в комиссии спортсменов организации.

27 июля президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Исинбаева самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома организации, но ее не могут исключить из исполкома до тех пор, пока она является членом МОК.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230929/fond_isinbaevoy-1899446835.html?in=l
Елена Исинбаева
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