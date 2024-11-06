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Сегодня, 11:35

В Госдуме объяснили связь между Трампом, Украиной и российским спортом

Дональд Трамп.
Фото Global Look Press
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» предварительную победу Дональда Трампа на президентских выборах США. По данным издания The Hill, 78-летний политик, представляющий Республиканскую партию, набрал 270 необходимых голосов выборщиков. Главным соперником Трампа является вице-президент США Камала Харрис от Демократической партии.

«Тут все взаимосвязано: сегодня ситуация с российским спортом на мировой арене не может быть без решения вопросов с Украиной, — сказала Журова «СЭ». — А как мы видим, у Трампа там свое видение на этот счет, он собирался поставить всем ультиматум: и одной стороне, и второй. Думаю, для начала нужно разобраться с этой ситуацией, и в любом случае, сесть за стол переговоров, и понятно, что без воздействия США на Украину этого не произойдет. Пока им не разрешат этого сделать, Украина сама ни на какие переговоры не пойдет».

Также депутат Госдумы РФ поделилась мнением о возможном отказе Украины начать переговоры с Россией.

«Мне очень интересно, что если Трамп скажет: «Да, садимся за переговоры», — а они ответят отказом. Что будет происходить? Он же говорил, что либо уменьшит финансирование, либо прекратит его. Я связываю всю эту ситуацию со спортом. Все это взаимосвязано. Поэтому очень интересно, как он собирается решать вопрос с нами и Украиной: сможет ли, и какие попытки он будет предпринимать», — добавила Журова.

Ранее Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 год.

Денис Сафронов

Светлана Журова

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