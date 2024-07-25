В Госдуме объяснили, зачем вводится присяга для российских спортсменов

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте» предлагается дополнить обязанности спортсменов необходимостью знания текста гимна России, а также в случае включения спортсмена в списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ обязанность по принесению Присяги спортсмена.

«Эти действия позволят объединить российское спортивное движение, укрепить его верность спортивным принципам и своей стране, а также подчеркнуть ответственность и важнейший характер деятельности спортсменов — кандидатов и членов сборных команд РФ, которую они осуществляют в интересах России», — заявил член Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов объяснил, что присяга позволит не только укрепить дух каждого отдельного спортсмена, но и объединить спортивное сообщество в целом.