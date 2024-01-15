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Сегодня, 20:15

В Госдуме отреагировали на призыв латвийских депутатов не допускать россиян к участию в Олимпиаде-2024

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался об обращении латвийских депутатов к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Проблема латвийских депутатов в том, что им больше нечем заняться, — приводит слова политика Vprognoze.ru. — Маленькая прибалтийская страна с маленькими проблемами. Если уж они переживают за развитие спорта, так пусть и займутся этим в своей стране. Пусть готовят спортсменов, строят стадионы, поднимают массовый спорт. Им есть, над чем работать. А какое отношение они имеют к России, Франции и Олимпийским играм, совершенно непонятно. Все эти популистские шаги являются псевдоподдержкой украинских соседей. Ведь все прекрасно понимают, что президенту Франции точно есть, чем заниматься. У него хватает внутренних проблем и вопросов, связанных с организацией Олимпийских игр».

Ранее сообщалось, что латвийские депутаты обратились к Макрону с просьбой запретить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

8 декабря 2023 года МОК объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: Vprognoze.ru
Олимпиада
Дмитрий Свищев
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