В Госдуме отреагировали на призыв латвийских депутатов не допускать россиян к участию в Олимпиаде-2024

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался об обращении латвийских депутатов к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Проблема латвийских депутатов в том, что им больше нечем заняться, — приводит слова политика Vprognoze.ru. — Маленькая прибалтийская страна с маленькими проблемами. Если уж они переживают за развитие спорта, так пусть и займутся этим в своей стране. Пусть готовят спортсменов, строят стадионы, поднимают массовый спорт. Им есть, над чем работать. А какое отношение они имеют к России, Франции и Олимпийским играм, совершенно непонятно. Все эти популистские шаги являются псевдоподдержкой украинских соседей. Ведь все прекрасно понимают, что президенту Франции точно есть, чем заниматься. У него хватает внутренних проблем и вопросов, связанных с организацией Олимпийских игр».

Ранее сообщалось, что латвийские депутаты обратились к Макрону с просьбой запретить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

8 декабря 2023 года МОК объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.