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В Госдуме похвалили Соболева и Акинфеева за гуманитарную помощь

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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на вручение благодарностей футболистам, оказавшим гуманитарную помощь и доставку необходимого имущества для выполнения боевых задач.

Пиар-агент Елена Болотова ранее сообщила о вручении благодарственных писем от Добровольческого корпуса Министерства обороны вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, нападающему «Зенита» Александру Соболеву, а также защитникам Георгию Джикии («Химки») и Станиславу Магкееву («Пари НН»).

«Молодцы! Часто многие люди оказывают помощь, просто не афишируют это, а потом неожиданно для всех появляется благодарность. Наверняка они не кричали на каждом углу, что они это делали. Благотворительная помощь обычно так и оказывается. Потом те люди, которым они помогли, их благодарят. А когда говорят на всю страну...» — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Игорь Акинфеев
Светлана Журова

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