15 октября, 17:25

В Госдуме РФ оценили развитие спорта в новых регионах России

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился с «СЭ» мнением о развитии спорта в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Возвращение спорта в новых областях и республиках идет семимильными шагами. Конечно, хотелось бы быстрее. Но мы видим, что в некоторых районах еще идут боевые действия. Где-то еще прилетают снаряды. Экономическое положение не такое стабильное, как по стране в целом. Но стоит отметить, что люди там уважают спорт, и они достойны того, чтобы пользоваться всеми благами спортивного сообщества России», — сказал Свищев «СЭ».

Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области были включены в перечень субъектов РФ в Конституции страны в 2022 году.

  • hottie

    Так сказал как будто бы он там хоть раз был после 22го года.

    15.10.2025

  • petrovich56

    Саид -в футбол там пока нельзя играть...Стреляют....

    15.10.2025

