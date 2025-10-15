В Госдуме РФ оценили развитие спорта в новых регионах России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился с «СЭ» мнением о развитии спорта в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Возвращение спорта в новых областях и республиках идет семимильными шагами. Конечно, хотелось бы быстрее. Но мы видим, что в некоторых районах еще идут боевые действия. Где-то еще прилетают снаряды. Экономическое положение не такое стабильное, как по стране в целом. Но стоит отметить, что люди там уважают спорт, и они достойны того, чтобы пользоваться всеми благами спортивного сообщества России», — сказал Свищев «СЭ».

Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области были включены в перечень субъектов РФ в Конституции страны в 2022 году.