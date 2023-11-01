Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 18:00

В Госдуме считают, что у МОК русофобское отношение к России после заявления про Израиль

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» высказался о заявлении МОК в отношении представителей Израиля.

«Мне интересно, как МОК будет объяснять позицию российским и белорусским спортсменам? Я не могу понять этого. Очень странные заявления по отношению к Израилю на фоне дискриминационных отношений к российским и белорусским спортсменам по национальному признаку. Очень странно слышать непоследовательные и нелогичные высказывания. Здесь на лицо русофобское отношение на фоне свежего высказывания МОК. Им не нравится все русское, белорусское, а к остальным ситуациям они могут подстроиться», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля. Об этом со ссылкой на представителя МОК сообщило агентство DPA.

Дмитрий Свищев
4
Читайте также
Тутберидзе: «У Валиевой больше веры ни к кому нет, она изменилась»
«Нас будут судить по последней игре сезона». Жамнов — о сенсационном лидерстве «Спартака»
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ноябрьские праздники 2023: когда выходные и нерабочие дни

Губерниев — о поддержке израильских спортсменов со стороны МОК: «Это лицемерие и фарисейство чистой воды»