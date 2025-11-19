Видео
19 ноября, 21:20

В Госдуме РФ сообщили, что РФС и Минспорта РФ включились в вопрос о возвращении пива на стадионы

Константин Белов
Корреспондент
Болельщик с пивом на стадионе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ответил «СЭ» на вопрос о ситуации с возвращением пива на стадионы.

«В данный вопрос включились и президент РФС, и министр спорта России. Это помогло сдвинуть вопрос с мертвой точки. Теперь мы, как авторы законопроекта о возможном возвращении пива на стадионы, не одиноки. Поэтому с большой вероятностью можно сказать, что скоро все перевернется», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Свищев сообщил «СЭ» о готовности Госдумы РФ рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

7

  • Sergey Sparker

    А еще удивляются что упоминание депутатов думы вызывает только ухмылки. Забот никаких окромя пива,блин!

    20.11.2025

  • Ganimed

    Пива во втором чтении, а потом будет третье-десятое.. :rofl:Кончайте х заниматься, проведите водяру по первому, на хукее для сугрева, а на футболе против депрессии:smile:

    19.11.2025

  • Пан Юзеф

    Сперва на стадионы, потом в Госдуму, потом в школы... Спаивают народ.

    19.11.2025

  • Русич Олег

    только вернули на стадионы женщин и детей, тут же находятся лиходеи, мечтающие о возврате пива. Ведь ясно же, что этим не закончится. Потом разрешат водяру, начнут рекламировать сигареты. История циклична.

    19.11.2025

  • mikeV

    Ну, если с национальностью Чебурашки определились, то можно и с пивом на стадионах решить теперь! P.S. Кстати, предлагаю сделать совместную акцию от Госдумы и РФС - при оформлении FanID 5 бутылок пива бесплатно!

    19.11.2025

  • Питерский пёс

    Может и коньячек разрешим? Мы перевоспитались, теперь можно

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ну раз ТАКИЕ люди включились,скоро оно польется рекой!:grin::beers::laughing:

    19.11.2025

    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя