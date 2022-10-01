В Кремле прокомментировали условия МОК по допуску россиян на турниры

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Дмитрий Песков заявил, что отрицательно относится к идее Томаса Баха вернуть на международную арену только тех российских спортсменов, кто не поддерживает ситуацию на Украине.
«Призыв Негативный. Потому что спорт опять перемешивается с политикой!» — цитирует Пескова РБК.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о призыве допустить до турниров россиян, дистанцировавшихся от спецоперации.