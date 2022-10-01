В Кремле прокомментировали условия МОК по допуску россиян на турниры

Дмитрий Песков заявил, что отрицательно относится к идее Томаса Баха вернуть на международную арену только тех российских спортсменов, кто не поддерживает ситуацию на Украине.

«Призыв Негативный. Потому что спорт опять перемешивается с политикой!» — цитирует Пескова РБК.