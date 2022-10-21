В Крыму рассказали о ситуации с чемпионатом полуострова в связи с проведением СВО

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал «СЭ» возможную приостановку чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза в связи с боевыми действиями в Херсонской области.

«Приостановка чемпионата? У нас пока нет никакой информации. По тому, что мы знаем от СМИ и губернаторов, все проходит в штатном режиме. Все по плану. Да, в Херсоне и на тех территориях, где ведутся военные действия, там что-то есть [там неспокойно]. Но мы живем той жизнью, которой обычно и живем», — сказал Чалый «СЭ».

30 сентября 2022 года Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей, что следует из указов президента России Владимира Путина, опубликованных на официальном портале правовой информации.