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Сегодня, 00:13

В Крыму задержали участников избиения боксера Двали

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Дмитрий Двали.
Фото Федерация бокса России
Telegram Дзен

Крымская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в избиении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, сообщает Telegram-канал прокуратуры Республики Крым.

Полицейские доставили в следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю жителей города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения. Ведомство сообщает, что в массовой драке, в которой пострадал Двали, участвовали не менее восьми человек.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз, как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае, если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.

Дмитрий Двали. «Мы своих не бросаем». Реакция на трагедию боксера Дмитрия Двали

Источник: Telegram-канал прокуратуры Республики Крым
Дмитрий Двали
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