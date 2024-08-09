В Курской области ввели режим ЧС федерального характера: что это означает

Сегодня, 12:35
В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, информирует «РИА Новости». Это обстановка на определенной территории, когда количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 миллиарда рублей.
«Девятого августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы МВД.
Данный режим вводится при катастрофе, аварии, опасном природном явлении, стихийном или ином бедствии, которое может повлечь (или уже привело) к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности населения.
В 2024 году такой режим вводили на территории Республики Саха (Якутия) из-за лесных пожаров, на территориях Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей — из-за обстановки, сложившейся в результате заморозков, в Омской области — из-за разлива рек Ишим и Иртыш, в Оренбургской области — по причине паводков.