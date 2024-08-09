В Курской области ввели режим ЧС федерального характера: что это означает

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, информирует «РИА Новости». Это обстановка на определенной территории, когда количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 миллиарда рублей.

«Девятого августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы МВД.

Чрезвычайные ситуации бывают также локального, муниципального, межмуниципального, регионального и межрегионального уровней. Таким образом, ЧС федерального характера является самым высоким из всех возможных по масштабам распространения.

Данный режим вводится при катастрофе, аварии, опасном природном явлении, стихийном или ином бедствии, которое может повлечь (или уже привело) к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности населения.

В 2024 году такой режим вводили на территории Республики Саха (Якутия) из-за лесных пожаров, на территориях Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей — из-за обстановки, сложившейся в результате заморозков, в Омской области — из-за разлива рек Ишим и Иртыш, в Оренбургской области — по причине паводков.