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Сегодня, 13:35

В Латвии объявили сбор денег на перевозку тела баскетболиста Тиммы

Алина Савинова
Янис Тимма.
Фото Сергей Булкин, news.ru, Global Look Press
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В Латвии начали сбор денег на транспортировку тела баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы на родину.

Сообщение о сборе средств в своих соцсетях опубликовал близкий друг спортсмена Гатис Лининьш.

«Дорогие друзья и поклонники баскетбола. Я пишу от имени матери Яниса Аусмы Тиммы. Пожалуйста, поддержите нас, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и похороны в Латвии», — написал Лининьш.

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О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. Причиной смерти баскетболиста названа асфиксия. В России спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.

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Баскетбол
Янис Тимма
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