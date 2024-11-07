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Сегодня, 13:21

В Махачкале задержан спортивный комментатор Рабаданов

Рамазан Рабаданов.
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В Махачкале правоохранительные органы задержали известного дагестанского блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«На улице Ленина был задержан мой друг и коллега — общественник, правозащитник, спортивный комментатор Рамазан Рабаданов , — написал в своем Telegram-канале Хадулаев. — По информации, которую он озвучил своей семье, к нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату. Сейчас он находится в ИВС Махачкалы. Предполагаю, это связано с тем, что он собирался выезжать для наблюдения на судебные процессы по «аэропортовскому делу» (расследование о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году. — Прим. «СЭ»)».

Рамазан Рабаданов и&nbsp;Абдулманап Нурмагомедов. «У меня 57 шрамов, дрался постоянно». Легендарный дагестанский комментатор: умный русский народ, Хабиб в политике, уши Собчак

Рабаданов комментирует турниры по смешанным единоборствам, борьбе и собачьим боям, а также озвучивает фильмы.

Источник: Telegram-канал Шамиля Хадулаева

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