0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 13:44

В Минспорта заявили, что решение о включении крымских клубов в РФС принято

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интеграции клубов из Крыма и Севастополя в состав РФС.

«Сможем ли мы увидеть клубы из Крыма и Севастополя в турнирах под эгидой РФС в следующем сезоне? Сейчас не могу ответить на этот вопрос. Не владею полностью этой информацией. Знаю, что решение по этому вопросу принято, но с какого периода они будут играть лучше уточнить у РФС», — сказал Кадыров «СЭ».

Ранее президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин сообщил, что все местные команды готовы к лицензированию для вступления во вторую лигу чемпионата России.

5
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Последнее золото СССР на Олимпиаде: разнесли канадцев, лучших отпустили в НХЛ
Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артемовске
Диверсанты с Украины обстреляли автомобиль в Брянской области
Экстренные службы сообщили о взятии заложников в магазине в Брянской области
В ФСБ прокомментировали ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Сумасшедшее начало плей-офф
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
В КХЛ начинается самое интересное!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Автоэксперт Попов объяснил, почему новые правила ПДД сделают самокатчиков еще опаснее на тротуаре

Гадалку из Петербурга обвинили в создании «секты», которая поклоняется сатане