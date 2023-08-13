В Минспорте сказали, что смена гражданства российскими атлетами является потерей для страны

Сегодня, 18:16
Заместитель министра спорта России Алексей Морозов поделился мыслями по поводу желания российских спортсменов сменить российское гражданство. Он сообщил, что это серьезная потеря.
«Мы считаем это почетной миссией каждого спортсмена, который у нас вырос. Поэтому для нас это сожаление и потеря», — цитирует Морозова ТАСС.
67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что смене спортивного гражданства некоторыми спортсменами не стоит придавать особого значения.