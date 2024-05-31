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Сегодня, 22:35

В московском метро нет движения от «Университета» до «Парка культуры»

Ана Горшкова
Корреспондент
В метро Москвы частично остановили движение на красной ветке.
Фото Global Look Press
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В метро Москвы частично остановили движение на красной ветке от «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.

«Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает», — говорится в заявлении департамента транспорта столицы в Telegram-канале.

По данным источника, причина остановки движения — небольшая техническая неисправность.

«Известия» утверждают, что от состава поезда отлетела деталь, попала в токоприемник, в результате произошло короткое замыкание с задымлением. Машинист эвакуировал людей по туннелю.

Департамента транспорта Москвы утверждает, что информация о пожаре в поезде не соответствует действительности, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения.

Источник: https://t.me/DtOperativno/17402
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