В Московской области приостановили проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе до 1 июля

Проведение публичных, массовых, торжественных и других мероприятий в Московской области приостановили до 1 июля, сообщает ТАСС.

Постановление распространяется на проведение торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе. Под исключение подпадают события, организованные с участием властей.

Уточняется, что также приостановлены торжественные и праздничные мероприятия в образовательных организациях, в том числе в помещениях. Кроме того, приостановлены публичные мероприятия, за исключением официальных, а также организуемых органами госвласти Подмосковья или с их участием.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.