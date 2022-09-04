В Москве более 30 тысяч человек приняли участие в осеннем велофестивале

В Москве состоялся осенний велофестиваль. В нем приняло участие более 30 тысяч человек. Маршрут начинался от Пресненской набережной около «Москва-Сити» до главного входа ВДНХ.

«Мы рады приветствовать вас на третьем велофестивале. Город постоянно поводит эти мероприятия. Популярность их растет, что мы видим сегодня — перед нами несколько десятков тысяч участников. Мы очень рады, что наши жители любят спортивный, здоровый образ жизни», — цитирует ТАСС представителя московского департамента транспорта Александра Гривняка.

Осенняя велопрогулка стала третьим велофестивалем в 2022 году в Москве. 21 мая состоялся первый велофестиваль, который впервые прошел после двухлетнего перерыва из-за коронавируса. 9 июля около 25 тысяч человек стали участниками ночного велофестиваля, который начинался от Суворовской площади до Болотной улицы. В 2022 году планируется зимняя прогулка для велосипедистов, которая пройдет 4 декабря.