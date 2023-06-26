В Москве и области отменили режим контртеррористической операции

В Москве и Подмосковье отменили режим контртеррористической операции (КТО).

«В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09:00 мск 26 июня 2023 года», — проинформировали ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Также сообщается, что на данный момент на территории Московского региона обстановка стабильная.

24 июня в целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. Из-за этого в столице был отменен первый этап велогонки «Пять колец Москвы» и красочный забег. Также все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения.

В Московской области приостановили проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе до 1 июля. 26 июля было объявлено выходным днем в Москве.