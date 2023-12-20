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Сегодня, 16:44

В Москве изъяли 673 кг кокаина из Латинской Америки с изображением Месси на упаковках

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Reuters
Скриншот видеоролика.
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В Москве 20 декабря изъяли более 673 кг кокаина с принтом нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на упаковках.

Скриншот видеоролика.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, были задержаны двое россиян, которые причастны к контрабанде наркотиков из Латинской Америки. Отмечается, что партия предназначалась для отправки в страны Евросоюза.

Стоимость изъятого кокаина равна 2,5 миллиарда рублей. После перепродажи сумма могла увеличиться до 6,5 миллиарда.

Задержанным может грозить срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Лионель Месси
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