В Москве открыли традиционный Международный форум юных олимпийцев

Открывающая сессия VI Международного форума юных олимпийцев, проводимого ОКР, стартовала в стенах лектория Российского общества «Знание», работающего в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Мы уже шестой год подряд собираемся в Международный день защиты детей. На этот раз форум впервые пройдет в новом выездном формате, сохраняя международный статус и расширяя географию. Основные мероприятия состоятся в Якутске в рамках традиционных Игр «Дети Азии». Это важный шаг на пути развития гуманитарного сотрудничества, дружбы и добрососедских связей между народами. Вы, участники форума — представители нового поколения спортсменов, которые будут защищать честь страны на крупнейших соревнованиях. Вы — будущее российского спорта, наш олимпийский резерв, формированию которого со стороны ОКР уделяется огромное внимание», — отметил в приветственном слове глава ОКР Станислав Поздняков.

На сессии в качестве гостей присутствуют несколько сотен юных спортсменов в возрасте 14-17 лет, представляющих спортшколы Олимпийского резерва Москвы.