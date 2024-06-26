В Москве подвели итоги ежегодной программы «Спорт и Россия-2024»

21 июня в DoubleTree by Hilton Hotel Moscow — Marina в Москве прошла ежегодная программа «Спорт и Россия», в рамках которой стали известны имена лауреатов в области спортивных достижений. Лидеры отрасли, представители бизнеса, спортсмены и инвесторы обменялись опытом и обсудили самые актуальные вопросы спортивной индустрии.

Итогам премии предшествовал форум «Спорт и Бизнес», в программе которого спикеры рассказали о том, как будет развиваться корпоративный спорт в России, вызовах и возможностях большого спорта, идеологии, киберспорте и развитии фитнес-отрасли.

После окончания форума состоялась официальная церемония награждения, на которой были объявлены компании-победители, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Ведущей мероприятия была Элеонора Хабибулина.

Лауреатами премии стали такие компании, как ЕДИНЫЙ ЦУПИС, Бренд XFIT, Цифровая страховая «Пульс», Siberian Wellness, ОАО «РЖД», Группа компаний «Леста игры» (проект «Мир танков»), Natura Siberica, BetBoom, «ВКонтакте», ПАО «ЛУКОЙЛ», БК «Лига Ставок», RED ARENA, букмекерская компания «БЕТСИТИ», ПАО «Ростелеком», ПАО «РосДорБанк», Университет «Синергия», Медиахолдинг МАЕР.

«Спорт-Экспресс» также стал лауреатом в категории «Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни» за проект «Секреты долголетия». Награду получила шеф-редактор раздела «СЭ» «Стиль жизни» Валерия Баринова.

В рамках программы «Спорт и Россия» 23 июня на территории загородного стрелкового клуба Спортинг Клуб Москва также прошел захватывающий спортивный фестиваль «Игры Лидеров». Участие приняли корпоративные команды, которые соревновались в чемпионате по пейнтболу и турнире «Большие гонки». В ходе соревнований участники продемонстрировали не только свои спортивные навыки, но и командный дух, сотрудничество и стремление к победе в борьбе за ценные призы. Это мероприятие стало отличной возможностью не только для спортивных достижений, но и для укрепления дружеских связей и корпоративного духа среди участников.