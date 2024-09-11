В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым

В среду, 11 сентября, в концертном зале «Планета КВН» в Москве состоялась церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым.

На траурном мероприятии присутствовали многие знаменитости. Первым проститься с Масляковым вышел глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, который отметил, что был в близких отношениях с семьей ведущего.

Церемонию прощания также посетили телепродюсер Тина Канделаки, телеведущий Леонид Якубович, певцы Сергей Трофимов, Shaman (Ярослав Дронов), Пелагея, множество нынешних и бывших участников «КВН» и другие.

Телеведущий ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что причиной его смерти стал рак легких. Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи «КВН». Он получил множество наград, ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».