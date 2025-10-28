Видео
28 октября, 14:25

В Москве пройдет III Всероссийский форум «КорпСпорт-2025»

29 октября состоится Всероссийский форум «КорпСпорт-2025», посвященный развитию корпоративного спорта в России.

Мероприятие соберет лидеров бизнеса, экспертов в области корпоративного благополучия и представителей спортивной индустрии. Среди участников — президент Ассоциации развития массового фигурного катания, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев, экс-капитан сборной России по регби, ведущий шоу «Суперниндзя» Василий Артемьев, а также представители спортивных федераций, государственных органов и коммерческих компаний.

В программе форума запланированы экспертные сессии, посвященные успешным кейсам внедрения корпоративных спортивных программ, воркшопы по повышению физической активности персонала и созданию здоровой рабочей среды, а также выставка инновационных решений для корпоративного спорта. Экспертам предстоит обсудить взаимодействие корпоративных лиг и спортивных федераций, социальные и благотворительные инициативы в спорте, влияние корпоративных активностей на hr-бренды компаний, диджитализацию корпоративного спорта и основные тренды его развития.

Также на форуме будут представлены результаты исследования эффективности корпоративных спортивных программ и программ благополучия для бизнеса, проведенного Ассоциацией развития корпоративного спорта при поддержке Минспорта России.

Форум станет платформой для обмена опытом, обсуждения вызовов и укрепления связей между бизнесом и экспертами, а также для формирования стратегии развития корпоративного спорта в России. Особое внимание будет уделено вопросам внедрения спортивных инициатив в общую стратегию развития организаций.

