В работе WhatsApp зафиксирован глобальный сбой

Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 10.00 по московскому времени было зафиксировано 3432 жалобы: у 74 процентов пользователей возникли сложности с отправкой сообщений, 2 процента столкнулись с проблемами в работе приложения, 3 процента — с веб-сайтом.

WhatsApp — приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.