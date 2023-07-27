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27 июля, 23:58

В РФС назвали праздником футбола турнир среди студентов в Санкт-Петербурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова прокомментировала проведение турнира среди студентов в рамках форума Россия — Африка.

«Огромное спасибо организаторам, мне кажется, что праздник футбола в очередной раз состоялся, по-другому быть и не может. Студенческий футбол должен быть разнообразным и доступным. Важно вовлечь большое количество молодежи в занятия для себя, для удовольствия и для здоровья», — цитирует Мащикову ТАСС.

Турнир среди студентов проходил с 24 по 27 июля. Победителем стала команда Кубанского государственного универститета.

Источник: https://tass.ru/sport/18386389
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