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Сегодня, 22:20

В Риге прошла церемония прощания с баскетболистом Тиммой, Седокова не приехала

Сергей Ярошенко
Янис Тимма.
Фото Getty Images
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В Риге прошли похороны баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает «РИА Новости».

Траурная церемония прошла в здании крематория. На ней присутствовали родители баскетболиста и его первая жена Сана Оши. Анна Седокова не приехала на прощание.

17 декабря тело Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвиец покончил с собой. Рядом с телом мужчины нашли записку с текстом «Позвоните Анне» и номером телефона певицы Седоковой, с которой они развелись в начале декабря.

В России Тимма выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В составе национальной сборной Латвии баскетболист провел 68 матчей.

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Источник: РИА Новости
Янис Тимма
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