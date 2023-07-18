Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 18:32

В России будут создаваться центры раннего физического развития

Виктория Кравченко
Дмитрий Свищев.
Фото Известия
Telegram Дзен

В комитете Государственной думы РФ по физической культуре и спорту подготовили законопроект о правовом регулировании статуса и деятельности центров раннего физического развития детей. Сегодня, 18 июля, его внесли в ГосдумуРФ. Инициатором документа стал председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Законопропект подготовлен в рамках перечня поручений президента РФ от 7 октября 2021 года о необходимости правового регулирования статуса и деятельности центров раннего физического развития.

«Законопроект будет способствовать выявлению с малых лет спортивно-одаренных детей в безопасных условиях. Что значит в безопасных? Нередко родители приводят своих детей в спорт в 3-4 года, и тренеры на общих условиях начинают с ними заниматься. А организм какого-то ребенка может быть еще не готов физически или психологически — ребенок перегружен и получает от спорта больше вреда, чем здоровья. Решить проблему как раз помогут центры раннего физического развития детей — уникальный проект в России, где с малышами будут заниматься по специально разработанной программе, которая соответствует определенному возрасту и физическим возможностям, чтобы у детей не было перегруженности», — заявил Свищев.

Он также отметил, что в рамках проекта специалисты будут определять, к какому виду спорта ребенок больше всего предрасположен, и смогут выявлять их таланты.

«Первый такой центр готовится к открытию в сентябре в Краснодаре — большой спортивный комплекс, где дети с рождения смогут заниматься плаванием, гимнастикой, ритмикой, единоборствами. Еще в 14 регионах заключены соглашения о создании центров раннего физического развития детей», — добавил Свищев.

Дмитрий Свищев
0
Читайте также
Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года из-за пропуска допинг-тестов
«Динамо» мощно усилилось Гусевым. Но чемпионству это не поможет
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова прокомментировала идею обязать платить сменивших гражданство спортсменов из РФ