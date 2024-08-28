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Сегодня, 17:50

В семье Мамаева родился второй сын

Алина Савинова
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Футболист Павел Мамаев и блогер Надежда Санько во второй раз стали родителями. 28 августа супруга экс-полузащитника сборной России объявила о рождении сына.

«Боже, как же я счастлива! Нет слов, чтобы подобрать, что я чувствую. Сегодня в 11.00 утра родился мой Сын, мой красавец — Паша Мамаев! Моя мечта о трех сыновьях стала реальностью и я благодарю Всевышнего за это! Мы невероятно счастливы», — написала девушка в своих соцсетях.

Мамаев и Санько поженились в январе 2022 года. В июне того же года у них родился мальчик, которого они назвали Тимофеем. У Надежды также есть сын от первого брака.

В марте 2021-го Павел развелся с Аланой Мамаевой. В браке у них появилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса. После развода дети остались жить с матерью.

Павел Мамаев
Футбол
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