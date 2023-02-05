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Сегодня, 12:27

В школе «Снежные Барсы» завершился капитальный ремонт

Виталий Косик
Корреспондент
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Хореограф школы «Снежные Барсы» Мария Касумова сообщила, что представители школы фигурного катания больше не испытывают проблем со льдом, каток открылся после длительного ремонта.

Капитальный ремонт здания начался весной 2021 года.

«Наш каток был на ремонте. Мы вышли уже на свой каток, но ремонт был достаточно долго, приходилось кататься в торговом центре. Если бы нам не дали льда, страшно представить, что бы произошло. А так нам дали достаточное количество льда, но у нас не было зала, родители снимали его, наш хореограф приезжал туда и занимался», — приводит слова Касумовой ТАСС.

Школа «Снежные барсы» является частью Московской академии фигурного катания. За эту школу выступает чемпионка юношеских Олимпийских игр Ксения Синицына.

Источник: https://tass.ru/sport/16964855
Фигурное катание
Ксения Синицына
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