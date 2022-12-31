В Швеции футболист приговорен к двум годам тюрьмы за изнасилование 16-летней девушки

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Футболист, чье имя не разглашается и который ранее выступал за шведский клуб «Хельсингборг», приговорен к двум годам тюремного заключения. Такой приговор он получил по обвинению в изнасиловании 16-летней девушки, сообщает SVT Nyheter.
Осужденный также должен быть депортирован из страны и не сможет вернуться в Швецию в течение 10 лет.
Он должен возместить моральный ущерб девушке в размере 215 тысяч шведских крон.
Преступление произошло в мае 2022 года после одной из вечеринок в городе Хельсингборг.
Отмечается, что футболист так и не признал свою вину во время суда.