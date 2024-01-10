В Сириусе пройдет Национальный молодежный фестиваль студенческих лиг

В пресс-службе федеральной территории сообщили, что Национальный молодежный фестиваль студенческих лиг состоится в Сириусе в 2024 году.

«В 2024 году на федеральной территории Сириус запланировано проведение Национального молодежного фестиваля студенческих спортивных лиг. Фонд «Талант и успех» и администрация Сириуса совместно с Российским студенческим спортивным союзом прорабатывают положение турнира и календарный план. Фестиваль, а также другие соревнования будут проводиться на аренах зимней Олимпиады. Это позволит всесезонно использовать объекты олимпийского наследия в Сириусе», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в программу будут включены не только спортивные мероприятия, но и образовательные, научно-технологические, просветительские.