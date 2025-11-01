В Сочи пройдет форум «Лидеры потребительского рынка»

11 ноября в Сочи пройдет форум «Лидеры потребительского рынка», который объединит на одной площадке лидеров рынка, маркетологов, экспертов по клиентскому опыту и представителей общественных организаций. Мероприятие традиционно становится пространством, где формируются новые подходы к взаимодействию с клиентами, обсуждаются тренды и вызовы, определяющие будущее потребительского рынка России.

В этом году ключевым вопросом станет создание конкурентных преимуществ в условиях нестабильной экономики и растущих ожиданий потребителей. В фокусе обсуждений — реальные практики и механики: как превращать критику клиентов в рост продаж, почему одни бренды удерживают лояльность, а другие уходят в тень, и как правильно выстраивать сервис.

Среди спикеров — руководители крупнейших российских компаний, включая СДЭК, бренд «ФрутоНяня», РЖД, Россельхозбанк (РСХБ), Ингосстрах-Жизнь, ВТБ, Росгосстрах Жизнь и Мосгорломбард, а также эксперты в области маркетинга, управления репутацией и клиентского сервиса.

Одной из ключевых тем форума станет переосмысление клиентского опыта — от персонализированных сервисов до применения искусственного интеллекта в работе с запросами потребителей.

«В «СберПраво» мы постоянно внедряем передовые решения, чтобы превосходить ожидания клиентов: юристы используют ИИ-помощник GigaLegal для автоматизации рутинных задач и концентрации на главном — это помогает быстрее и качественнее решать юридические задачи наших клиентов», — отмечает Кирилл Заневский, генеральный директор ООО «Сбер Лигал».

Такие подходы к работе с клиентами формируют основу для устойчивого доверия — именно оно становится главным критерием признания в рамках премии «Выбор потребителя».

«Форум «Лидеры потребительского рынка» — это не просто событие для профессионального общения. Это место, где бизнес слышит своего потребителя, а потребитель становится частью процесса развития брендов. Здесь рождаются новые стандарты сервиса, качества и доверия», — отмечает программный директор форума Алена Рысина.

Кульминацией форума станет церемония награждения лауреатов премии «Выбор потребителя» — ежегодной награды, которая уже 16 лет подряд отмечает проекты и компании, завоевавшие наивысшее доверие аудитории.

Премия вручается наиболее успешным проектам и брендам, демонстрирующим исключительное качество товаров и услуг, а также глубокое понимание реальных потребностей людей.

Партнеры мероприятия: FABERLIC, цветочница Galaxy, вышивальная компания «Суман».