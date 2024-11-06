Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 09:41

В соцсетях завирусилось фото: Трамп, Маск и Уайт обсуждают итоги выборов президента США

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дональд Трамп, Дана Уайт и Илон Маск.
Фото соцсети
Telegram Дзен

В соцсетях обсуждают совместную фотографию кандидата в президенты США Дональда Трампа, миллиардера Илона Маска и главы UFC Даны Уайта.

На снимке Трамп и его сторонники за праздничным столом обсуждают предварительные итоги выборов президента США.

По последним данным, 78-летний Трамп лидирует в голосовании, набрав 247 голосов выборщиков — против 214 у Камалы Харрис. Согласно информации Associated Press, экс-президент США уже набрал большинство голосов в двух из семи ключевых для победы штатов.

Дана Уайт
Дональд Трамп
Илон Маск

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших
Оформление налогового вычета на «Госуслугах» может появиться в 2025 году
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
AP сообщило о лидерстве Трампа более чем в два раза в голосовании выборщиков
Сегодня
Вчера
Неделя