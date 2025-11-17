В «Союзмультфильме» рассказали о переосмыслении серии мультфильмов про хоккей «Шайбу! Шайбу!»

17 ноября, 14:50
Креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных ответила на вопрос «СЭ» о переосмыслении серии мультфильмов Бориса Дежкина «Шайбу! Шайбу!».
«Сериал «Чемпионы» — это переосмысление серии мультфильмов «Шайбу! Шайбу!» Бориса Дежкина. Оттуда у нас и персонажи: синие — «Вымпел», красные — «Метеор». Мы взяли дизайн, но персонажи все еще носатые. Осовременили это. Немного поменялась концепция», — сказала Савиных «СЭ».
В мультфильме «Шайбу! Шайбу!» проходит хоккейный матч между командами «Метеор» и «Вымпел».
Iron Maiden
Кризис во всем. Нет идей, нет исполнителей. Просто берут и переснимают все Советское, мультфильмы, фильмы и т д. Чемпионы это уг, персонажи нарисованы на коленке, сюжет ужасен. Сделали клип на скорую руку.
17.11.2025
hottie
Никогда не понимал зачем что-то переснимать. Снимите свое новое.Лишь бы все коверкать.
17.11.2025
Millwall82
как так получилось, что на "замедленном" ютубе имеется вся(!!!!) библиотека "Союзмультфильма", а на таких помойках как ютуб и вк (с порно-контентом) нет?
17.11.2025
Иван
слышь-ка, креативная. скреативь что-то новое, если способна. а паразитировать на чужом таланте, много ума не надо
17.11.2025
NF
Цена "переосмыслений" нам известна: "освоение бюджетов" и выхолащивание смыслов...
17.11.2025
Gordon
Если компьютерная графика, а не рисунки, нахрен сразу.
17.11.2025
Патриот Великой России
Лучше оригинал посмотреть ибо все то до чего добираются наши "грамотные" управленцы превращаются в г !
17.11.2025
Артемон Доберманов
Главное - носы пусть красные остаются
17.11.2025