Общество

17 ноября, 14:50

В «Союзмультфильме» рассказали о переосмыслении серии мультфильмов про хоккей «Шайбу! Шайбу!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных ответила на вопрос «СЭ» о переосмыслении серии мультфильмов Бориса Дежкина «Шайбу! Шайбу!».

«Сериал «Чемпионы» — это переосмысление серии мультфильмов «Шайбу! Шайбу!» Бориса Дежкина. Оттуда у нас и персонажи: синие — «Вымпел», красные — «Метеор». Мы взяли дизайн, но персонажи все еще носатые. Осовременили это. Немного поменялась концепция», — сказала Савиных «СЭ».

В мультфильме «Шайбу! Шайбу!» проходит хоккейный матч между командами «Метеор» и «Вымпел».

8

  • Iron Maiden

    Кризис во всем. Нет идей, нет исполнителей. Просто берут и переснимают все Советское, мультфильмы, фильмы и т д. Чемпионы это уг, персонажи нарисованы на коленке, сюжет ужасен. Сделали клип на скорую руку.

    17.11.2025

  • hottie

    Никогда не понимал зачем что-то переснимать. Снимите свое новое.Лишь бы все коверкать.

    17.11.2025

  • Millwall82

    как так получилось, что на "замедленном" ютубе имеется вся(!!!!) библиотека "Союзмультфильма", а на таких помойках как ютуб и вк (с порно-контентом) нет?

    17.11.2025

  • Иван

    слышь-ка, креативная. скреативь что-то новое, если способна. а паразитировать на чужом таланте, много ума не надо

    17.11.2025

  • NF

    Цена "переосмыслений" нам известна: "освоение бюджетов" и выхолащивание смыслов...

    17.11.2025

  • Gordon

    Если компьютерная графика, а не рисунки, нахрен сразу.

    17.11.2025

  • Патриот Великой России

    Лучше оригинал посмотреть ибо все то до чего добираются наши "грамотные" управленцы превращаются в г !

    17.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Главное - носы пусть красные остаются

    17.11.2025

