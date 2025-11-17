В «Союзмультфильме» рассказали о переосмыслении серии мультфильмов про хоккей «Шайбу! Шайбу!»

Креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных ответила на вопрос «СЭ» о переосмыслении серии мультфильмов Бориса Дежкина «Шайбу! Шайбу!».

«Сериал «Чемпионы» — это переосмысление серии мультфильмов «Шайбу! Шайбу!» Бориса Дежкина. Оттуда у нас и персонажи: синие — «Вымпел», красные — «Метеор». Мы взяли дизайн, но персонажи все еще носатые. Осовременили это. Немного поменялась концепция», — сказала Савиных «СЭ».

В мультфильме «Шайбу! Шайбу!» проходит хоккейный матч между командами «Метеор» и «Вымпел».