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Сегодня, 21:24

В Великобритании убили жену и двух дочерей спортивного комментатора BBC

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джон Хант с женой.
Фото Соцсети
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Жена и две дочери спортивного комментатора BBC Джона Ханта были убиты в своем доме в городе Буши британского графства Хертфордшир, сообщает The Times со ссылкой на местную полицию.

Преступление было совершено вечером 9 июля. По информации источника, главным подозреваемым является Кайл Клиффорд — бывший парень одной из дочерей Ханта. Он объявлен в розыск. Предположительно орудием убийства был арбалет.

Во время инцидента Хант комментировал конные соревнования на ипподроме недалеко от Лондона. Сообщается, что он сам обнаружил тела членов семьей.

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