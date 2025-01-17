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Сегодня, 15:40

В Волгодонске был задержан тренер по подозрению в совращении несовершеннолетних воспитанниц

Сергей Ярошенко
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Тренер по легкой атлетике из Волгодонска был задержан по подозрению в совращении 12-летних воспитанниц, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Ростовской области.

По версии следствия, 62-летний мужчина под предлогом выполнения массажа, заманивал к себе в квартиру трех несовершеннолетних девочек и «совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицами, не достигшими 14 лет. Тренера заключили под стражу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступлений подозреваемого.

Источник: Официальная страница Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области
легкая атлетика
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