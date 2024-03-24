24 марта, 13:30
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» отреагировал на смерть комментатора Василия Уткина.
— Мы начали интервью с печальной темы. Еще одна грустная новость последних дней — смерть Василия Уткина. Вы ведь дружили...
— Много лет! Сблизились, когда я уже заканчивал игровую карьеру.
— Последний разговор с Василием?
— Набрал ему 6 марта, поздравил с днем рождения. Как обычно — все на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем... Встретимся, наговоримся... Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет.
— На похоронах были?
— Я очень хотел, но, к большому сожалению, из-за отмены матча пришлось задержаться в Новогорске, заниматься организационными вопросами, связанными со сборной. Соболезнования родным и близким Василия. Ну и конечно, семьям погибших в результате теракта. Произошла ужасная трагедия. Всем сил и терпения.
О смерти журналиста Василия Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года.
Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.