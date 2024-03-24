Карпин: «О теракте в «Крокусе» узнал из Telegram-каналов»

24 марта, 12:30
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» отреагировал на теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле».
— Мы договаривались обсудить игру сборной, но теракт в «Крокусе» затмил все. Как узнали о трагедии?
— Из Telegram-каналов. Потом уже на базе в Новогорске телевизор включил, несколько часов смотрел новости. В шоковом состоянии.
— Кто-то из ваших знакомых был в этот вечер в «Крокусе»?
— Только Виктор Гусев с женой. Слава богу, они не пострадали. Услышал об этом как раз из новостей.
— На следующий день сборники сдавали кровь для пострадавших от теракта. В полном составе?
— Нет. Все-таки нужно учитывать трудности с логистикой. Некоторые игроки почти сразу улетели, едва стало известно об отмене матча с Парагваем. Те же, кто разъехаться не успел, отправились в центр крови ФМБА.
— И вы?
— Нет. Я тоже чуть раньше на машине уехал в Ростов. Путь неблизкий, 11-12 часов...
22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.
24 марта объявлено днем общенационального траура.