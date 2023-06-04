Валуев — о смерти 16-летнего школьника от удара в голову в Белогорске: «Расследование все выяснит»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал для «СЭ» инцидент, произошедший на турнире по ММА в Белогорске, где 16-летний подросток умер от удара ногой в голову.

«Жаль, что вот из-за таких «допусков» гибнут молодые люди. Удар пяткой один из сильнейших на свете, наносимых человеком. Расследование все выяснит», — сказал Валуев «СЭ».

Согласно положению о проведении соревнования, все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. В силу пока неясных причин главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Белогорска Станислав Мелюков.