Васильев: «НХЛ, WTA и ATP в ответ на предложение Гашека отправят его к невропатологу»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал заявление Доминика Гашека.

«Видимо, на каком-то этапе карьеры ему слишком часто попадало шайбой по голове. Не знаю, как иначе объяснить бредовые идеи, которые у него появляются. Что касается НХЛ, WTA и ATP, это, прежде всего, бизнес-проекты. Спорт там имеет прикладное значение, на первом месте — зарабатывание денег. Подобные советы мегабогатым структурам могут прозвучать только от больного человека. Какой-то бывший вратарь заявляет, что они должны приготовить миллиарды долларов за выступление у себя россиян. Они и сами его отправят к невропатологу», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

Бывший чешский вратарь на конференции в Киеве заявил, что ряд международных спортивных организаций, включая НХЛ, WTA, ATP и федерации бокса и борьбы, должны компенсировать Украине сотни миллиардов долларов за допуск российских спортсменов.