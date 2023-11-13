Василий Березуцкий переехал жить в Испанию

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, что переехал из России в Испанию на постоянное место жительства.

По словам экс-футболиста, он учит испанский язык и ближайшие годы будет жить в этой стране.

«Сейчас живу в Марбелье, уже восемь месяцев. Сначала я был в Барселоне, но теперь перебрался в Марбелью, она лучше. Чем? Ну, по крайней мере, погодой зимой, едой, атмосферой. Тут достаточно много людей из России. Дети у меня здесь ходят в школу, в ближайшие годы собираюсь жить в Испании», — сказал Березуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Василий Березуцкий вместе со своим братом Алексеем почти всю профессиональную карьеру провели в ЦСКА.

После завершения игровой карьеры в 2018-м Василий работал тренером «Витесса», ЦСКА и «Краснодара».

Ранее в Испанию переехала олимпийская чемпионка — легкоатлетка Елена Исинбаева.

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