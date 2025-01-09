ВЦИОМ: Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по версии россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о главных спортсменах 2024 года.

Согласно проведенному опросу, рейтинг возглавили фигурист Роман Костомаров и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (по 3 процента). Не более 1 процента набрали фигуристки Камила Валиева и Евгения Медведева, лыжник Александр Большунов, бойцы Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, а также футболист «Акрона» Артем Дзюба.

Назвать спортсмена года смогли 19 процентов россиян, 77 процентов опрошенных затруднились дать ответ, 4 процента убеждены, что подходящих атлетов нет.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В 2022 году ВЦИОМ спортсменом года была признана Камила Валиева, а в 2023 — Роман Костомаров.